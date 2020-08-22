Россия передала Перу тесты на коронавирус - видео

Сообщается, что тесты помогут справиться с пандемией в стране, а местные власти уже запросили доступ к вакцине "Спутник V".

Россия передала Перу более 50 тысяч тестов на коронавирус. Все они молекулярные и позволяют получить результат всего за пару часов.

Груз, который доставили самолетом в Лиму, гуманитарный. Часть тестов перуанцам передали Рособоронэкспорт и Роспотребнадзор. Еще часть - подарок от Совета Федерации.

Директор Национального института здравоохранения Перу уже поблагодарил Россию за помощь. Тесты помогут справиться с пандемией в стране. Местные власти также обратились в российское посольство в Перу. Они запросили доступ к вакцине "Спутник V".

С начала пандемии Россия оказывает помощь по всему миру. В числе государств, куда Москва отправляет тесты, лекарства и медиков, - страны ближнего зарубежья. Например, Армения, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Кыргызстан.

Кадры очередного жеста доброй воли из Лимы - смотри в нашем видео.

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