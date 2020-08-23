Память о Победе: масштабный автопробег и море цветов к Вечному огню - видео

Смотрите на видео Sputnik, как прошел автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии от фашисткой оккупации, и торжественные мероприятия на "Шерпенском плацдарме".

В Молдове состоялся масштабный автопробег, посвященный 76-летию освобождения края от фашистских захватчиков. В заезде приняли участие более 200 машин, в том числе ретро-автомобилей, времен Великой Отечественной войны. Акция началась в Кишиневе - у мемориала "Вечность". Конечной точкой заезда стал комплекс "Шерпенский плацдарм". Здесь состоялась церемония возложения цветов в Вечному огню и братским могилам солдат, погибших защищая молдавскую землю.

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, посол Российской Федерации Олег Васнецов, депутаты парламента республики, ветеранами Великой Отечественной войны.

"Благодаря Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года, территория Молдовы была полностью освобождена. И то, что представляет собой наше государство сегодня, то, что представляет собой Европа в целом, обязаны в том числе операции на Шерпенском плацдарме", - сказал Додон.

Президент отметил, что мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" по праву стал памятником всему народу.

"В освободительной борьбе и во время данной операции офицеры и генералы проявили беспрецедентный героизм и военное мастерство. Только в августе 1944 года около 20 тысяч солдат и офицеров 2-го и 3-го фронтов Красной̆ Армии были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и отвагу. Наша моральная ответственность преклоняться перед солдатами, завоевавшими нам свободу на молдавской земле", – заключил глава государства.

Sputnik подготовил цикл видео "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители... Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

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