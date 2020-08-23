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АрМИ-2020: как старотовал конкурс "Мастер-оружейник" — видео

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Sputnik Молдова
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Минобороны РФ опубликовало кадры торжественного открытия международного состязания "Мастер-оружейник-2020".

На учебном полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института стартовал конкурс "Мастер-оружейник". Он стал самым представительным за все пять лет его проведения: в нем участвуют команды из РФ и еще семи стран. В том числе из Лаоса, Камбоджа, Конго, которые впервые приняли участие в подобных состязаниях.

"Мастер-оружейник" состоит из пяти этапов. Артиллеристы будут ремонтировать поломанные в бою орудия и потом стрелять из них.Награждение победителей состоится 31 августа.

Всех участников поприветствовали выступлениями музыкальных и творческих коллективов региона.

Также прошел показательный учебный бой со стрельбами из минометов и гаубиц.

Как это было — смотрите в видео.



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