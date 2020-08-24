Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты

В Кишиневе работает единственный в республике музей Великой Отечественной войны. Он называется "Ратная слава", здесь собраны настоящие экспонаты - "живые свидетели" истории. Стенды музея распределены по годам - с 1941 по 1945.

Особое место в коллекции занимают экспонаты 1944 года, когда территория Молдовы стала полностью свободной от фашизма в результате Ясско-Кишиневской операции.

Август 44-го: свобода, подвиг и мир, как неразрывная связь поколений. Именно об этом повествуют новые выпуски видеоэкскурсии "Троллейбус Победы". Ролики из цикла "Помним август 1944" смотрите на сайте Sputnik Молдова:

Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео

Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

"Победа-75: летопись памяти и славы" - так называется наша мультимедийная платформа, посвященная героям-освободителям, событиям 1941-1944 годов. Здесь мы публикуем самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova