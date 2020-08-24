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Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты

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Тема:
Помним август 1944 (16)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200824/31104648/muzey-istorii-vov-chisinau-zhiteli-stolitsy-mogut-uvidet-unikalnye-eksponaty.html

В Кишиневе работает единственный в республике музей Великой Отечественной войны. Он называется "Ратная слава", здесь собраны настоящие экспонаты - "живые свидетели" истории. Стенды музея распределены по годам - с 1941 по 1945.

Особое место в коллекции занимают экспонаты 1944 года, когда территория Молдовы стала полностью свободной от фашизма в результате Ясско-Кишиневской операции.

Август 44-го: свобода, подвиг и мир, как неразрывная связь поколений. Именно об этом повествуют новые выпуски видеоэкскурсии "Троллейбус Победы". Ролики из цикла "Помним август 1944" смотрите на сайте Sputnik Молдова:

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители...

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Тема:
Помним август 1944 (16)

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