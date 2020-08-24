Взрыв газопровода под Дамаском оставил Сирию без электричества

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Сирия осталась без электричества из-за взрыва, который прогремел на газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск. В результате ЧП из строя вышли 3 электростанции.
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом. Пожарные справились с возгоранием, а электроснабжение некоторых регионов, включая Дамаск, уже восстановлено. Власти обещают до конца дня полностью устранить последствия взрыва.
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