Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ — видео

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Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух. О начале лётных испытаний министру обороны Сергею Шойгу сообщил директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
В рамках глубокой модернизации на воздушное судно были установлены новые системы управления вооружением и самолётом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, а также средства объективного контроля. Ту-95МСМ также является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовым двигателем.
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