Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ — видео

В рамках глубокой модернизации на воздушное судно были установлены новые системы управления вооружением и самолётом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, а также средства объективного контроля. Ту-95МСМ также является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовым двигателем.

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