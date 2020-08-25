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Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ — видео

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200825/31436449/Pervyy-polt-modernizirovannogo-raketonostsa-Tu-95MSM-video.html

Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух. О начале лётных испытаний министру обороны Сергею Шойгу сообщил директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

В рамках глубокой модернизации на воздушное судно были установлены новые системы управления вооружением и самолётом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, а также средства объективного контроля. Ту-95МСМ также является самым скоростным в мире самолётом с турбовинтовым двигателем.

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