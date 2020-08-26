Прохладное лето - 2020: НАТО усилила военную активность на Балтике - видео

Два фрегата НАТО прибыли в литовскую Клайпеду. По словам представителей министерства обороны страны, корабли дислоцируются на Балтике для усиления безопасности союзников по альянсу.

Впрочем, именно действия военного блока дестабилизируют ситуацию в регионе. У границ России за последнее лето участились случаи провокаций со стороны НАТО, напряженности добавляют и регулярные учения, которые с годами становятся все более массовыми.

Москва не раз призывала альянс снизить градус и даже предлагала отказаться хотя бы на время пандемии от военных маневров у границ России и стран - членов НАТО. Но руководство военного блока оказалось не заинтересовано в нормализации обстановки.

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