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В центре Тирасполя горят склады швейной фабрики - видео

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© Sputnik / Irina Leahova
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Sputnik Молдова
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Лишь только появился дым, и всех людей, находившихся в данный момент в здании, эвакуировали. Как рассказывают сами потерпевшие, все произошло очень быстро, и все службы спасения сработали оперативно.

В центре Тирасполя горят складские помещения швейной фабрики. Первые этажи части этого здания занимает торговый центр, в котором разместились супермаркет и разные бутики. Когда начался пожар, людей в срочном порядке эвакуировали из здания. 

Известно, что на данный момент никто не пострадал. Однако на месте дежурит карета скорой помощи.

Представители правоохранительных органов оцепили периметр здания, где случилось возгорание. На месте также работают газовики. Пожарные обнаружили два очага возгорания - на втором и пятом этажах. На борьбу с огнем были брошены бригады из Тирасполя, Бендер и Слободзеи. По информации специалистов, существует угроза обрушения части здания.

Очевидцы говорят, что все службы среагировали оперативно.

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Теги:
швейная фабрика, склады, пожар, Приднестровье


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