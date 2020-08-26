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Первая управляемая: на форуме "Армия-2020" представили умную ракету

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200826/31449481/Pervaya-upravlyaemaya-na-forume-Armiya-2020-predstavili-umnuyu-raketu.html

Российское научно-производственное объединение «Сплав» на военном форуме «Армия-2020» показало первый управляемый снаряд для ракетной системы залпового огня «Торнадо С».

Теперь во время одного залпа автоматизированная система РСЗО одновременно сможет перенаправлять реактивные снаряды на разные цели. До этого в системах залпового огня использовались только неуправляемые ракеты. Основными особенностями новых снарядов также стали увеличенная до 120 километров дальность поражения и новая система стабилизации ракеты, которая позволяет поддерживать связь со спутниками во время полёта. Военный форум "Армия-2020" проходит в подмосковном парке "Патриот", на выставке около 1500 компаний представили более 28 тысяч экспонатов.

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