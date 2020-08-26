Первая управляемая: на форуме "Армия-2020" представили умную ракету

Теперь во время одного залпа автоматизированная система РСЗО одновременно сможет перенаправлять реактивные снаряды на разные цели. До этого в системах залпового огня использовались только неуправляемые ракеты. Основными особенностями новых снарядов также стали увеличенная до 120 километров дальность поражения и новая система стабилизации ракеты, которая позволяет поддерживать связь со спутниками во время полёта. Военный форум "Армия-2020" проходит в подмосковном парке "Патриот", на выставке около 1500 компаний представили более 28 тысяч экспонатов.

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