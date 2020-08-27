День независимости Молдовы: праздник начался с возложения цветов

Молдова празднует 29 лет с момента провозглашения независимости: программа в этом году - без массовых мероприятий.

Открылось празднование возложением цветов в центре Кишинева. В официальной церемонии приняли участие президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.

Цветы к памятнику молдавского господаря возложили парламентарии, представители дипломатических миссий и различных организаций.

Стоит отметить, что в этом году празднование Дня независимости проходит в измененном формате из-за пандемии коронавируса.

Власти приняли решение отменить все массовые мероприятия. Остались лишь официальные церемонии, которые проходят при небольшом количестве присутствующих.

За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в указанный день подписали и декларацию о независимости. То заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".

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