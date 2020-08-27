Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было

В Комрате в четверг официально открыли генеральное консульство Турции. На церемонии инаугурации присутствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля.
"Это очень важный день для Гагаузской автономии. То, что происходит сегодня, - это огромное доверие Молдовы и Турции нашей Гагаузии. Желаю нам мира, счастья и процветания. Уверена, что у нас однозначно все получится", - заявила Влах.
Башкан сообщила, что за последние годы при поддержке турецких властей в автономии реализовали множество экономических, социальных и культурных проектов, среди которых строительство детского сада, а также нового корпуса больницы, ремонт Дома культуры. Она обратила внимание на то, что также при непосредственной поддержке Турции в Комрате вскоре будет открыт стадион. Кроме того, разработан проект строительства образовательного комплекса, который назовут в честь Реджепа Тайипа Эрдогана. Проект этого индустриального колледжа находится на стадии подготовки. Как рассказал Чавушоглу, данное учебное заведение построят на огромной площади в несколько гектаров. В нем будет 500 мест для проживания учащихся.
"Пять лет назад я был в Гагаузии. После этого здесь с визитом находился президент Турции. Я вижу, что за это время многое изменилось в Комрате. Вы много делаете. И Турция в этих процессах всегда помогает Гагаузии", - заявил турецкий министр.
"Услугами генерального консульства Турции в Комрате могут воспользоваться не только жители Гагаузии, но и всего юга Молдовы", - подчеркнул Чавушогло.
Глава молдавского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям обеих стран граждане Молдовы и Турции могут ездить в обе стороны без виз, в том числе на основе удостоверения личности.
"Мы развиваем партнерские отношения и на локальном уровне. Гагаузия стала площадкой сотрудничества и дружбы между двумя странами", - считает Цуля.
По его мнению, нынешний визит турецкого коллеги поможет достичь Молдове давно поставленной цели - углубить двустороннюю торговлю и привлечь в республику турецкие инвестиции.
Генеральное консульство в Комрате возглавил Хасан Акдоган.
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