Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было

В Комрате в четверг официально открыли генеральное консульство Турции. На церемонии инаугурации присутствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля.

"Это очень важный день для Гагаузской автономии. То, что происходит сегодня, - это огромное доверие Молдовы и Турции нашей Гагаузии. Желаю нам мира, счастья и процветания. Уверена, что у нас однозначно все получится", - заявила Влах.

По ее словам, Турция - стратегический партнер Молдовы и всегда была и будет другом Гагаузии. Влах добавила, что рада констатировать, что отношения между сторонами - на высоком уровне. Она также выразила уверенность, что Молдова и Турция продолжат сотрудничество.

Башкан сообщила, что за последние годы при поддержке турецких властей в автономии реализовали множество экономических, социальных и культурных проектов, среди которых строительство детского сада, а также нового корпуса больницы, ремонт Дома культуры. Она обратила внимание на то, что также при непосредственной поддержке Турции в Комрате вскоре будет открыт стадион. Кроме того, разработан проект строительства образовательного комплекса, который назовут в честь Реджепа Тайипа Эрдогана. Проект этого индустриального колледжа находится на стадии подготовки. Как рассказал Чавушоглу, данное учебное заведение построят на огромной площади в несколько гектаров. В нем будет 500 мест для проживания учащихся.

"Пять лет назад я был в Гагаузии. После этого здесь с визитом находился президент Турции. Я вижу, что за это время многое изменилось в Комрате. Вы много делаете. И Турция в этих процессах всегда помогает Гагаузии", - заявил турецкий министр.

По его словам, Турция всегда была и будет рядом, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. Он отметил, что башкан автономии особое внимание уделяет образованию, поэтому делегация привезла в подарок компьютеры для организации дистанционного обучения. Кроме того, Турция намерена передать медтехнику.

"Услугами генерального консульства Турции в Комрате могут воспользоваться не только жители Гагаузии, но и всего юга Молдовы", - подчеркнул Чавушогло.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям обеих стран граждане Молдовы и Турции могут ездить в обе стороны без виз, в том числе на основе удостоверения личности.

"Мы развиваем партнерские отношения и на локальном уровне. Гагаузия стала площадкой сотрудничества и дружбы между двумя странами", - считает Цуля.

По его мнению, нынешний визит турецкого коллеги поможет достичь Молдове давно поставленной цели - углубить двустороннюю торговлю и привлечь в республику турецкие инвестиции.

Генеральное консульство в Комрате возглавил Хасан Акдоган.

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