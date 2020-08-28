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Скорая помощь в Кишиневе оправдывает свое название – видео

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1818)
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Sputnik Молдова
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За первые шесть месяцев 2020 года в Единую национальную службу экстренной помощи "112" поступило 1 322 907 звонков. Доля срочных вызовов составила 41,26%, из которых большая часть (73,80%) принята службой скорой медицинской помощи.

Ежедневно в Молдове обрабатывают 2200 заявок на оказание неотложной медицинской помощи. В течение суток в службу обращаются около 490 пациентов с респираторными заболеваниями.

Среди самых распространенных жалоб – грипп и подозрение на COVID-19.

Круглосуточно в службе задействованы 250 экипажей, в состав 80 из них входят врачи. Молдавская служба скорой медицинской помощи располагает 400 автомобилями. Ежедневно на службе находятся 250 авто, которые проезжают в день от 200 до 400 километров.

Молдавская служба скорой медпомощи разделена на пять оперативных зон: муниципий Кишинев, центр, север, юг и Гагаузия. Наибольшее количество вызовов поступает из Кишинева, Бельц и Оргеева. Служба располагает 41 подстанцией по всей стране.

Специалисты рекомендуют: в случае появления температуры, кашля или насморка немедленно звонить по номеру 112. Звонок является бесплатным, а заявки принимаются круглосуточно.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1818)

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