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Лукашенко о попытках Польши отобрать у Беларуси часть территории - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200828/31476453/Lukashenko-o-popytkakh-Polshi-otobrat-u-Belarusi-chast-territorii-video.html

Александр Лукашенко заявил о начале гибридной войны против Беларуси. Президент республики отметил, что этой войной поражены многие СМИ.

По словам Лукашенко, на самом высоком уровне идет дипломатическая бойня: страны вмешиваются во внутренние дела Беларуси и в открытую заявляют о повторных выборах. Более того, Польша стала претендовать на Гродненскую область. Что на эти сообщения ответил белорусский лидер и готов ли он отдать соседям часть территории - смотри в нашем видео.

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