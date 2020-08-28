Лукашенко о попытках Польши отобрать у Беларуси часть территории - видео

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Александр Лукашенко заявил о начале гибридной войны против Беларуси. Президент республики отметил, что этой войной поражены многие СМИ.
По словам Лукашенко, на самом высоком уровне идет дипломатическая бойня: страны вмешиваются во внутренние дела Беларуси и в открытую заявляют о повторных выборах. Более того, Польша стала претендовать на Гродненскую область. Что на эти сообщения ответил белорусский лидер и готов ли он отдать соседям часть территории - смотри в нашем видео.
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