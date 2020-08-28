Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана

Россия отправила гуманитарную помощь и медикаменты в Ливан. Содействие также оказала Всемирная организация здравоохранения, которая помогла с доставкой груза в три государственные больницы Ливана.

Уже около 60 тонн гуманитарной помощи было направлено в Бейрут со всего мира после взрыва 4 августа, который унёс жизни 200 человек. Более 6 тысяч человек получили травмы и около 300 тысяч остались без крыши над головой. По словам генерального директора больницы Баабда, стране поможет любая возможная поддержка со стороны мирового сообщества.

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