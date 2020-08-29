На грани исчезновения: есть ли шанс для спасения молдавских зубров - видео

Зубры, самые большие и величественные животные Европы, некогда обитавшие в молдавских лесах, практически исчезли с наших территорий еще в XVIII веке, сейчас они вновь появились в фауне республики.

Сегодня в Молдове зубров можно увидеть только в заповеднике "Пэдуря Домняскэ", куда в 2005 году привезли двух особей женского и одну мужского пола. Сегодня в резервации уже семь животных, но, похоже, их дальнейшее размножение пока невозможно, поскольку они являются "братьями" и "сестрами".

Экологи и зоологи предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сохранить этих животных в живой природе Молдовы. В частности, сейчас ведутся переговоры с белорусскими коллегами для обмена особями, чтобы процесс размножения животных вновь стал возможен. © Sputnik / Evghenii Panasenco Экологи: почему Молдова может превратиться в пустыню

Все сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках. Низкая генетическая изменчивость является одной из главных угроз для долгосрочного сохранения вида.

В 1952 году стало возможным вновь поселить первые свободные стада зубров в Беловежской пуще. Сегодня в мире насчитывается 5249 особей, из которых 1623 проживают в неволе, а 3626 — в полусвободном и свободном состоянии.

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