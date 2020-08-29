14:39 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Кишинев преображается: как сейчас выглядит улица Албишоара - видео

Получить короткую ссылку
158 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Iv Ceban
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1d/31482792.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200829/31482825/chisinau-preobrazhaetsya-kak-seychas-vyglyadit-ulitsa-albishoara-video.html

Молдавская столица начала возвращать себе свой статус - в городе полным ходом идут ремонтные работы на одной из главных транспортных артерий - улице Албишоара.

Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Какие ремонтные работы ведутся в Кишиневе на улице Албишоара
Совсем недавно столичная улица Албишоара выглядела, как после бомбежки, а уже сегодня это - современная трасса, по которой будет приятно проехать каждому автомобилисту.

Власти города приложили максимум усилий для того, чтобы восстановить дорожное покрытие на ней должным образом.

На видеокадрах, снятых с дрона, можно заметить, как интенсивно ведутся работы на этой магистрали города. Видео разместил в социальной сети генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Столичную улицу Албишоара частично перекроют: где введут ограничения
Новые тротуары и полный ремонт — в Кишиневе благоустроят сквер на улице Киев
Полвека без ремонта: в Кишиневе появится живописный подземный переход - фото
Теги:
ремонт, улица, Кишинев


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться