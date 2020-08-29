Кишинев преображается: как сейчас выглядит улица Албишоара - видео

Молдавская столица начала возвращать себе свой статус - в городе полным ходом идут ремонтные работы на одной из главных транспортных артерий - улице Албишоара.

Совсем недавно столичная улица Албишоара выглядела, как после бомбежки, а уже сегодня это - современная трасса, по которой будет приятно проехать каждому автомобилисту.

Власти города приложили максимум усилий для того, чтобы восстановить дорожное покрытие на ней должным образом.

На видеокадрах, снятых с дрона, можно заметить, как интенсивно ведутся работы на этой магистрали города. Видео разместил в социальной сети генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

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