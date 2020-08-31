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"Майский граф": в Риге прошел средневековый фестиваль-карнавал

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«Майский граф»: в Риге прошел средневековый фестиваль-карнавал «Майский граф»: в Риге прошел средневековый фестиваль-карнавал

В столице Латвии прошел международный мультикультурный фестиваль-карнавал "Майский граф". Обычно праздник проходит в мае, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на август. В этом году участники решили совместить два события: празднование 500-летия традиции фестиваля и 300-летний юбилей со дня рождения барона Мюнхгаузена. Как признались сами организаторы: "связи нет никакой, но при желании её можно найти между чем угодно".

Происхождение праздника "Майский граф" связано с кельтской дохристианской культурой, но в Риге его традиция зародилась в 15-м веке, когда местные жители в ходе турнира выбирали лучшего воина окрестностей. Победитель на год получал титул Майского графа.

Всего на праздник в Верманский сад в Риге пришли сотни человек, которые также могли побороться за титул, принять участие в конкурсе костюмов, рыцарском турнире или просто пройтись по средневековой ярмарке и приобрести сувениры.

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