Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в Ближнем зарубежье - видео

За время пандемии РФ отправляла в страны постсоветского пространства медикаменты, тесты и средства индивидуальной защиты. А российские медики отправились помогать местным врачам и консультировали зарубежных коллег онлайн.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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