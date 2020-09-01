Лавров предложил способ решения ситуации в Беларуси - видео

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко предложил решение, которое, по мнению Москвы, поможет в урегулировании ситуации в республике.
По словам российского министра, Беларуси необходима форма, при которой можно наладить диалог между властью и обществом и обсудить все вопросы, волнующие граждан. При этом Лавров отметил, что вмешательство извне в дела Беларуси недопустимо, а Россия будет руководствоваться международным правом и своими обязательствами в отношении Союзного государства.
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