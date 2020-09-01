Иностранные конкурсанты исполняют советские военные песни в дуэте с популярными артистами российской эстрады. Смотрите прямую трансляцию уникального песенного шоу.

Полуфинал международного песенного фестиваля "Дорога на Ялту" прошел в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая. Финал и заключительный гала-концерт мероприятия должны были состояться в Ялте 1 мая, однако из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и ограничения авиасообщения между странами его пришлось перенести на 1 сентября.

Международный конкурс военной песни призван объединить людей в условиях пандемии коронавируса. Многие теряют друзей, близких, рушатся связи, закрываются границы, но на помощь приходит музыка.

"Дорога на Ялту" - уникальный проект, в котором привычные нашему слуху песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках.

Конкурсанты выходят в эфир из своих квартир и записывают песни на камеры смартфонов. Манифестом фестиваля стала песня "Темная ночь" как символ веры в то, что совсем скоро невзгоды останутся позади и жизнь вернется к своему привычному ходу.

Помимо иностранных исполнителей в гала-концерте фестиваля примут участие популярные российские артисты: Екатерина Гусева, Марина Девятова, Игорь Корнилов, Юта, Владимир Левкин, Дмитрий Мурин, Аглая Шиловская и Ярослав Сумишевский.

Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на официальном сайте фестиваля.

Победителей определит жюри фестиваля, в которое входят Эмир Кустурица, Денис Майданов, Пупо, Кай Метов, Заур Тутов, Валерий Дайнеко, Владимир Березин. Возглавляет жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В роли ведущих финала выступят художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Екатерина Гусева.

Организатор фестиваля "Дорога на Ялту" – Фонд "Гуманитарный мир", осуществляющий реализацию крупных общественно значимых проектов.

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Правительства Республики Крым, Россотрудничества, ВГТРК, МИА "Россия Сегодня", Международного информационного агентства и радио Sputnik Russia Today, радио "Комсомольская Правда".

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