Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео

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Во многих странах постсоветского пространства начался новый учебный год. Но из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать учебный процесс.
Например, в Кыргызстане и Казахстане обучение началось при серьезных ограничениях, большая часть школьников и студентов останутся на удаленке. В Беларуси, Абхазии, Литве и России учебный год стартовал в штатном режиме, но с соблюдением строгих санитарных норм. Как прошел День знаний в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.
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