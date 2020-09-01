Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео

Например, в Кыргызстане и Казахстане обучение началось при серьезных ограничениях, большая часть школьников и студентов останутся на удаленке. В Беларуси, Абхазии, Литве и России учебный год стартовал в штатном режиме, но с соблюдением строгих санитарных норм. Как прошел День знаний в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.

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