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Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200901/31510450/Kak-proshel-Den-znaniy-v-usloviyakh-pandemii-video.html

Во многих странах постсоветского пространства начался новый учебный год. Но из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать учебный процесс.

Например, в Кыргызстане и Казахстане обучение началось при серьезных ограничениях, большая часть школьников и студентов останутся на удаленке. В Беларуси, Абхазии, Литве и России учебный год стартовал в штатном режиме, но с соблюдением строгих санитарных норм. Как прошел День знаний в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.

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