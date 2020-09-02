Как прошел парад Победы в Тирасполе

Перед собравшимися промаршировали 1200 военнослужащих, представителей и учащихся силовых министерств и ведомств, а также прошли более 100 единиц исторической и современной техники.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен – Sputnik. Парад Победы в Тирасполе традиционно состоялся на главной площади города. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. За ним следовала не менее известная боевая машина БМ-13, которую в народе называют "Катюша". Потом шли грузовые автомобили ЗИС-5 и ЯГ-6, внедорожник ГАЗ-67 и его американский аналог – легковой Willys. Замыкали колонну мотоциклы, оснащенные пулеметами.

В пешей части парада в этом году приняли участие представительницы прекрасной половины Вооруженных сил и МВД. Это случилось впервые.

Следом проехали современные боевые машины – танки, бронетранспортеры, гусеничные тягачи, системы залпового огня.

Традиционно выступила перед зрителями Рота почетного караула, исполнив специальные строевые приемы, в том числе броски оружия. А завершил парад выход конницы. Грациозные всадницы также впервые участвовали в мероприятии.

Жителей и гостей Тирасполя ожидает праздничный салют, который озарит небо над главной площадью города в 21.00.

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