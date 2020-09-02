Иностранный "десант" под Тбилиси: в Грузии пройдут маневры НАТО

Маневры пройдут на территории военного полигона Вазиани и учебной базы Норио под Тбилиси с 7 по 18 сентября.

В них будут задействованы около 2700 военных из Грузии и четырех стран НАТО: США, Великобритании, Франции и Польши.

Учения Noble Partner 2020 проводятся на территории кавказского государства уже в пятый раз с 2015 года. Главной целью маневров называют "поддержание стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе". Впрочем, именно НАТО занимается дестабилизацией ситуации.

Другие подробности - в нашем видео.

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