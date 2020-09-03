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Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео

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video: Daily Mail
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200903/21926704/vooruzhennye-grabiteli-protiv-83-letnego-dedushki--video-neravnoj-shvatki.html

Три вооруженных злоумышленника ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но 83-летний мужчина, находившийся там, дал им отпор. 

Этот интересный случай произошел в Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три клиента и менеджер.

Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий – 83-летний Дэнис О'Конор – остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали бы действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на менеджера, и начал биться с одним из них.

Обручальные кольца.
© CC BY 2.0 / SimonShaw / The Rings
Дедушка не понял, с какой стороны камера у телефона, и нечаянно снял шедевр
Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате дед прогнал сначала одного вора, затем и вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок от старика пинок под зад.

Как рассказал О'Конор в интервью СМИ, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другие посетители испугались и не сделали ничего.

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Теги:
дедушка, грабители, отпор


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