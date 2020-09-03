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МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"

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© Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200903/31533947/SShA-grozyat-Rossii-sanktsiyami-za-vmeshatelstvo-v-dela-Belarusi-Chto-otvetil-MID-Rossii.html

В СМИ распространилась информация, что США собираются ввести санкции против России за якобы открытое вмешательство в дела Беларуси.

Поводом послужило сообщение Reuters. Агентство ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из Госдепа и приводит его цитаты с угрозами в адрес Москвы. На новость уже отреагировал российский МИД.

Угрозы санкций в отношении России прокомментировали в российском МИД.

"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вместо того, чтобы делать предупреждения, американцам посоветовали посмотреть на себя. Кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Беларуси - смотри в нашем видео.

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