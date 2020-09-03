МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"

Поводом послужило сообщение Reuters. Агентство ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из Госдепа и приводит его цитаты с угрозами в адрес Москвы. На новость уже отреагировал российский МИД.
Угрозы санкций в отношении России прокомментировали в российском МИД.
"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Вместо того, чтобы делать предупреждения, американцам посоветовали посмотреть на себя. Кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Беларуси - смотри в нашем видео.
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