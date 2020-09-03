В Белоруссии предотвращена попытка цветной революции - Макей

"К чему-то мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью" - министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в республике удалось предоствратить агрессивный сценарий цветной революции.

"С такой изощренной, рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", - заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея прозвучало на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.

Макей также выразил уверенность, что ситуация в стране стабилизируется и будут устранены все внутренние противоречия. По его словам, белорусское общество определит будущее своего суверенного и независимого государства "самостоятельно и без давления заинтересованных внешних сил".

В ходе совместной конференции руководитель белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил российскую сторону за взвешенную, твердую и конструктивную позицию России в отношении Белоруссии.

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