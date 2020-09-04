Как работает сотрудник молдавской таможни - видео

День работника таможенной службы ежегодно отмечается в Молдове 4 сентября. Работа сотрудника таможни не так легка, как на первый взгляд. Чтобы принимать правильные решения, нужна высокая ответственность.

Анатол Которобай работает на таможне 29 лет – ровно столько, сколько сейчас Таможенной службе. Анатол Которобай приезжает на границу из Кишинева восемь раз в месяц, преодолевая расстояние в 152 км.

Сейчас количество людей пересекающих таможенный пункт Паланка сократилось на 70%. Например, летом прошлого года за сутки работало 1500 единиц транспорта, сейчас их количество превышает 100.

"Если в прошлые годы на таможенном пункте возникали очереди при пересечении границы физическими лицами - теми, кто ехал на Украину отдыхать, на море, на рынок "Седьмой километр" за покупками, то в этом году из-за пандемии такого нет", - уточнил Которобай.

Пандемия коронавируса не стала преградой для нарушителей. Самым распространенным является недекларирование товаров. Некоторые путешественники весьма изобретательны в этом плане.

"Я заметил одного гражданина, который при въезде на Украину выглядел худеньким, а через несколько часов, когда вернулся в Молдову, заметно располнел. При досмотре оказалось, что на нем надето около 60 маек", - вспомнил один из курьезных случаев герой видеосюжета.

Работа сотрудника таможни не так легка, как на первый взгляд. Чтобы принимать правильные решения, нужна высокая ответственность. Подробности в нашем видеоролике.

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