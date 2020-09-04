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Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки

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"Температура поднималась?"– президент России поинтересовался у мэра Москвы его самочувствием после прививки российской вакциной от коронавируса.

Сомневающихся в эффективности вакцины "Sputnik V" в самой России становится меньше. Об этом Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину в рамках рабочей встречи в режиме видеоконференции. "Два месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%", - отметил мэр, подчеркнув, что сейчас их - примерно половина.

"Чтобы самому быть уверенным, что у нас открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас появилась хорошая наша, отечественная, вакцина, я принял решение (сделать прививку. –ред.), коллеги из института мне разрешили это сделать, и я чувствую себя нормально", - сообщил московский градоначальник.

По его словам, он практически не почувствовал никаких последствий: "небольшая головная боль, но в пределах того, как мы прививаемся от гриппа".

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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Sputnik V". Российская вакцина успешно прошла клинические испытания, первой в мире - регистрацию и пошла в массовое производство.

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