Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки

"Температура поднималась?"– президент России поинтересовался у мэра Москвы его самочувствием после прививки российской вакциной от коронавируса.

Сомневающихся в эффективности вакцины "Sputnik V" в самой России становится меньше. Об этом Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину в рамках рабочей встречи в режиме видеоконференции. "Два месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%", - отметил мэр, подчеркнув, что сейчас их - примерно половина.

"Чтобы самому быть уверенным, что у нас открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас появилась хорошая наша, отечественная, вакцина, я принял решение (сделать прививку. –ред.), коллеги из института мне разрешили это сделать, и я чувствую себя нормально", - сообщил московский градоначальник.

По его словам, он практически не почувствовал никаких последствий: "небольшая головная боль, но в пределах того, как мы прививаемся от гриппа".

Бодры и здоровы: как чувствуют себя люди после испытания вакцины от COVID-19>>>

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Sputnik V". Российская вакцина успешно прошла клинические испытания, первой в мире - регистрацию и пошла в массовое производство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova