Как выглядит Бейрут спустя месяц после взрывов.

Взрыв унес жизни сотен человек, тысячи получили ранения. Имущественный ущерб оценивается в миллиарды.
Следствие по открытому уголовному делу, исключив "причастность внешних сил", рассматривает в качестве основных две версии ЧП: халатность и коррупцию.
Между тем стало известно, что на территории порта Бейрута еще находятся взрывоопасные веществ, таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы,
О том, как выглядит пострадавший город спустя месяц после разрушительной катастрофы - в нашем видео.
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