Как выглядит Бейрут спустя месяц после взрывов.

Масштабная катастрофа произошла в порту ливанской столицы 4 августа, всему виной оказалась хранившаяся там партия аммиачной селитры.

Взрыв унес жизни сотен человек, тысячи получили ранения. Имущественный ущерб оценивается в миллиарды.

Следствие по открытому уголовному делу, исключив "причастность внешних сил", рассматривает в качестве основных две версии ЧП: халатность и коррупцию.

Между тем стало известно, что на территории порта Бейрута еще находятся взрывоопасные веществ, таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы,

О том, как выглядит пострадавший город спустя месяц после разрушительной катастрофы - в нашем видео.

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