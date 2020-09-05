Многохлопотное материнство: в Грузии собака родила 17 щенят

Хозяева уверены, что их питомица достойна внесения в книгу рекордов Гиннесса как пример невиданной плодовитости.

Грузинская горная овчарка - национальная порода собак, которая находится на грани исчезновения.

Бали, четвероногая любимица семьи Одишвили решила этому процессу воспротивиться.

И произвела на свет сразу 17 щенков.

Белой мастью они, все до одного, пошли в маму.

Хозяева, которые занимаются разведением этой породы, надеялась на хороший помет, но такого результата не ожидала.

Пока малыши подрастают, им уже подыскивают хозяев. А владельцы Бели верят, что при такой рождаемости смогут защитить грузинскую горную овчарку от исчезновения.

Смотрите в видео Sputnik Грузия подробности об этом необычном событии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova