Многохлопотное материнство: в Грузии собака родила 17 щенят

Грузинская горная овчарка - национальная порода собак, которая находится на грани исчезновения.
Бали, четвероногая любимица семьи Одишвили решила этому процессу воспротивиться.
Белой мастью они, все до одного, пошли в маму.
Хозяева, которые занимаются разведением этой породы, надеялась на хороший помет, но такого результата не ожидала.
Пока малыши подрастают, им уже подыскивают хозяев. А владельцы Бели верят, что при такой рождаемости смогут защитить грузинскую горную овчарку от исчезновения.
Смотрите в видео Sputnik Грузия подробности об этом необычном событии.
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