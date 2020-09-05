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Многохлопотное материнство: в Грузии собака родила 17 щенят

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© Video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/05/31564847.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200905/31564821.html

Хозяева уверены, что их питомица достойна внесения в книгу рекордов Гиннесса как пример невиданной плодовитости.

Грузинская горная овчарка - национальная порода собак, которая находится на грани исчезновения.

Бали, четвероногая любимица семьи Одишвили решила этому процессу воспротивиться.

Щенок
© Ruptly
Сеть умилилась щенку, который клюет носом рядом со спящим младенцем
И произвела на свет сразу 17 щенков.

Белой мастью они, все до одного, пошли в маму.

Хозяева, которые занимаются разведением этой породы, надеялась на хороший помет, но такого результата не ожидала.

Пока малыши подрастают, им уже подыскивают хозяев. А владельцы Бели верят, что при такой рождаемости смогут защитить грузинскую горную овчарку от исчезновения.

Смотрите в видео Sputnik Грузия подробности об этом необычном событии.

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