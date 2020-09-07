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В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду

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© Sputnik / Irina Leahova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200907/31581363/v-pridnestrove-sobirayut-urozhay-fruktov---tekh-chto-udalos-sokhranit-v-nepogodu.html

В результате весенних заморозков часть урожая полностью потеряна, часть можно собрать лишь наполовину.

Нынешний 2020-й год - один из самых сложных для сельского хозяйства, как для урожая зерновых культур, так и плодовых. Как рассказал директор одного из агрохозяйств Приднестровья Юрий Диуца, несмотря на капельное орошение, воздушная засуха была настолько сильной, что пришлось использовать в два раза больше воды на полив саженцев плодовых деревьев, чтобы избежать критической ситуации.

"Яблоневому саду особых проблем засуха не принесла. А на урожай косточковых повлияла не засуха, а сильные заморозки во время цветения. Потеряли весь урожай персиков, абрикоса и черешни; сливы – 50%, у нее выжили только те сорта, что начали цвести раньше", - пояснил он.

А вот клубника, которую весной этого года впервые решили высадить, задалась. Опыт оказался настолько успешным, что теперь спланировали посадку еще 5 гектаров этой ягодной культуры.

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У агрохозяйства во владении 1700 гектаров земли, большая часть которой засеивается под зерновые культуры, а под сад выделено 100 гектаров. На экспорт в Россию идет 80% фруктов и лишь 20% реализовывается на местном рынке в Приднестровье.

Есть единичные случаи продажи фруктов на Украину. Приглядывается руководитель и к европейскому рынку. Говорит, что там очень востребованы абрикосы, сливы и черешня.

А вот яблоко хорошо идет пока только в России. Планируют его поставлять на азиатский континент, а также в Израиль. Сельхозпроизводители ожидают подписание между странами фитосанитарных документов.

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Теги:
слива, урожай, Приднестровье


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