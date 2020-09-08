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В США возмущены перехватами своих B-52 российскими истребителями - видео

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© Ruptly / www.washingtonexaminer.com / Россия-24 /youtube The War Zone
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Sputnik Молдова
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бомбардировщики НАТО отрабатывают нанесение ракетных ударов по территории России. Также он отметил, что полеты авиации альянса у российских границ сильно участились.

В частности, по сравнению с прошлым годом, на 30% стала интенсивнее авиаразведка. Российские истребители регулярно поднимаются в воздух для перехвата самолетов НАТО, что вызывает возмущение у США. Американское издание Washington Examiner, анализируя воздушные инциденты между российскими истребителями и американскими бомбардировщиками, обвинило Россию в якобы агрессивном поведении и призвало командование НАТО усилить охрану своих B-52, а также учесть предыдущие ошибки в организации полетов военной авиации. В свою очередь в России отвергли все обвинения и подчеркнули, что полеты американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, рядом с российскими границами ведут к эскалации напряженности и ставят под угрозу безопасность во всем мире.

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