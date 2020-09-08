Тоже юбилей: параду войск союзников в Берлине исполнилось 75 лет

Инициатива проведения парада принадлежала СССР - Англия, Франция и США ее поддержали. Однако своих главнокомандующих в Берлин не прислали.
В Москве такой демарш расценили как стремление союзников принизить статус и значение парада, но от идеи его организации не отказались. Мероприятие было решено провести 7 сентября 1945 года и приурочить его к завершению Второй мировой войны. В параде участвовали только сухопутные войска.
Маршем от Рейхстага до Бранденбургских ворот прошли около 5000 солдат и офицеров. Принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков. За грандиозным зрелищем наблюдали 20 тысяч берлинцев.
Завершили шествие в Берлине советские танки.
Парад стал последним крупным совместным мероприятием союзнических войск.
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