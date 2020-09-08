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Тоже юбилей: параду войск союзников в Берлине исполнилось 75 лет

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Sputnik Молдова
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Немногие знают, что всего через пять дней после окончания Второй мировой войны, в столице Германии прошел первый и последний совместный парад советских, английских, американских и французских войск.

Инициатива проведения парада принадлежала СССР - Англия, Франция и США ее поддержали. Однако своих главнокомандующих в Берлин не прислали.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
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В Москве такой демарш расценили как стремление союзников принизить статус и значение парада, но от идеи его организации не отказались. Мероприятие было решено провести 7 сентября 1945 года и приурочить его к завершению Второй мировой войны. В параде участвовали только сухопутные войска. 

Маршем от Рейхстага до Бранденбургских ворот прошли около 5000 солдат и офицеров. Принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков. За грандиозным зрелищем наблюдали 20 тысяч берлинцев.

Завершили шествие в Берлине советские танки.

Парад стал последним крупным совместным мероприятием союзнических войск.

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