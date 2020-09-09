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Откровенный разговор: Лукашенко побеседовал с российскими журналистами - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200909/31598305/Nemnogo-peresidel-Lukashenko-dal-bolshoe-intervyu-zhurnalistam-iz-Rossii.html

Общение Александра Лукашенко с представителями СМИ продолжалось более двух часов, он сказал, что просто так не уйдет из власти. Подробности - в видеосюжете.

Александр Лукашенко пообщался с российскими журналистами. Президент Беларуси дал большое интервью главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову и главреду радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Общение продолжалось более двух часов. За это время Лукашенко успел ответить на 20 с лишним вопросов. Действующий белорусский лидер сказал, что просто так не уйдет, ведь только он "сейчас может защитить" республику. Хотя и признался, что "немного пересидел". Кто, по мнению Лукашенко, стоит за протестами в стране и кто на самом деле нужен "интересантам"?

Sputnik публикует фрагменты большого интервью президента Беларуси.

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