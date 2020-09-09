Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?

Уже вскоре препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет поставлен в регионы.

Скоро вакцина дойдет до всех слоев населения. Правда, первыми привьют тех, кто входит в группу риска: врачей и учителей.

Первая в мире вакцина от коронавируса, производимая вместе с Российским фондом прямых инвестиций, прошла все необходимые лабораторные испытания и была зарегистрирована Минздравом РФ .

Пострегистрационные испытания "Спутника V" продлятся еще от 2 месяцев до полугода.

"Набрана уже практически 31 тысяча желающих участвовать (в третьей фазе исследований вакцины от коронавируса), буквально за 10 дней", - сказал журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он отметил, что параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильное приложение, которое позволит уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины.

"Первый опыт в мире", - уточнил министр.

Другие подробности - смотри в нашем видео.

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