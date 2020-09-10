В Греции на острове Лесбос сгорел крупнейший лагерь мигрантов - видео

Сообщается, что несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря "Мориа", так и в лесных районах Ватуса и Антисса. По имеющейся информации, пожары возникли почти одновременно, ситуация ухудшилась из-за очень сильных ветров.

Пожарная служба сообщила, что одновременных очагов возгорания, по свидетельским показаниям, было десять. Пожар вспыхнул после сообщений о том, что у 35 человек тесты оказались положительными на коронавирус, и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты. Смотрите на видео, что стало с мигрантами.

По словам губернатора Северного Эгейского моря Костаса Мутзуриса, некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Начались беспорядки. По словам губернатора, речь идет о спонтанной реакции людей.

В Мориа расположен крупнейший в Греции лагерь мигрантов: здесь находятся 12,8 тысячи человек.

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