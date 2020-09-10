Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов

Пламя охватило портовую территорию ливанской столицы - столб густого черного дыма был виден за три километра от морской гавани. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, к тушению огня привлекли армию.

Прошло чуть больше месяца со дня, когда в порту ливанской столицы прогремел мощный взрыв, разрушивший полгорода и лишивший крова не менее 300 тысяч человек. И вот - новая напасть: сильнейший пожар, и опять в портовой зоне.

Огонь вспыхнул во второй половине дня на складе с маслом и покрышками.Столб густого черного дыма можно было заметить с расстояния в три километра. К тушению огня подключилась ливанская армия, вертолеты оказывали поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые действовали непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани. Полиции пришлось перекрыть главную городскую автотрассу, которая проходит мимо порта.

Позже стала поступать информация, что огонь усилился и пожарные едва справляются с тушением. На месте ЧП работали 16 расчетов и вертолеты. Глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар обратился к владельцам автоцистерн с просьбой направиться в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины водой для скорейшего тушения огня. Очаг возгорания удалось локализовать через несколько часов после возникновения.

Генеральный секретарь Красного креста Ливана Джордж Кетана сообщил, что жертв и серьезных пострадавших в результате инцидента нет.

Между тем, к расследованию причин ЧП привлекли военную разведку Ливана. Генеральный прокурор Кассационного суда страны Гассан Овейдат наделил ее соответствующими полномочиями.

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