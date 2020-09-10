Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов

Прошло чуть больше месяца со дня, когда в порту ливанской столицы прогремел мощный взрыв, разрушивший полгорода и лишивший крова не менее 300 тысяч человек. И вот - новая напасть: сильнейший пожар, и опять в портовой зоне.
Огонь вспыхнул во второй половине дня на складе с маслом и покрышками.Столб густого черного дыма можно было заметить с расстояния в три километра. К тушению огня подключилась ливанская армия, вертолеты оказывали поддержку с воздуха пожарным расчетам, которые действовали непосредственно на месте ЧП в свободной экономической зоне столичной гавани. Полиции пришлось перекрыть главную городскую автотрассу, которая проходит мимо порта.
Генеральный секретарь Красного креста Ливана Джордж Кетана сообщил, что жертв и серьезных пострадавших в результате инцидента нет.
Между тем, к расследованию причин ЧП привлекли военную разведку Ливана. Генеральный прокурор Кассационного суда страны Гассан Овейдат наделил ее соответствующими полномочиями.
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