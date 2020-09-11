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Даром не пройдет: как протесты отразятся на экономике Белоруссии

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Sputnik Молдова
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Последствия протестных акций в Белоруссии уже ощутимы. Какие удары испытывает экономика страны и чем это может обернуться для ее торговых партнеров - в нашем видео.

Девальвация, стачки, продажа валюты. Массовые протесты, охватившие Белоруссию с 9 августа, уже привели к серьезным потерям для экономики страны.

Флаги стран входящих в ЕС в здании Европарламента в Брюсселе
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Так, на 15,8% снизились золотовалютные резервы. Примерно на 10% упал курс национальной валюты. На флагманах белорусской промышленности, выручка которых превышает четверть от ВВП страны, прошли забастовки. Даже частичная остановка таких крупных предприятий может обернуться тяжелым ударом по экономическому развитию республики.  

Учитывая, что главным потребителем белорусских продуктов является Россия, протесты становятся серьезной угрозой торговым отношениям. И если товарообмен прекратится, опустевшую нишу быстро займут иностранные аналоги. 

Массовые акции оппозиции стартовали по всей Белоруссии после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Однако оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись, затем правоохранительные органы отказались от силовых методов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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