Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана.

Таким образом, США сократят военный контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих.
Маккензи также уточнил сроки вывода американских военных из Афганистана. К концу октября - ноябрю на территории страны останется лишь 4,5 тысячи военнослужащих из 8,6 тысячи.
Американцы находятся в Афганистане с 2001 года. В Ирак они вторглись в 2003 году, но покинули страну в 2011-м - для того, чтобы вернуться туда через три года.
Долгое присутствие США в обеих странах не принесло результатов и, напротив, считается одним из крупнейших провалов американской внешней политики.
Другие подробности - в нашем видео.
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