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Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана

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© Ruptly / The Associated Press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200911/31633188/pora-domoy-usa-vyvedut-polovinu-voysk-iz-iraka-i-afganistana.html

Американская администрация сокращают военное присутствие в Ираке. В ближайшее время страну покинут 2200 американских военнослужащих, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Таким образом, США сократят военный контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп выводит войска из Германии во благо США. И всего мира

Маккензи также уточнил сроки вывода американских военных из Афганистана. К концу октября - ноябрю на территории страны останется лишь 4,5 тысячи военнослужащих из 8,6 тысячи.

Американцы находятся в Афганистане с 2001 года. В Ирак они вторглись в 2003 году, но покинули страну в 2011-м - для того, чтобы вернуться туда через три года.

Долгое присутствие США в обеих странах не принесло результатов и, напротив, считается одним из крупнейших провалов американской внешней политики.

Другие подробности - в нашем видео.

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