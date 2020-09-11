15:20 11 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА."Экспертиза": какова сейчас cитуация на рынке труда в Молдове

Получить короткую ссылку
7640
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31634539.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200911/31634609/Programma-Ekspertiza.html

Дорин Вакуловски - о самых острых проблемах, связанных с занятостью населения, и о самых лучших решениях, в которых нуждается молдавский рынок труда.

Какова ситуация на рынке труда в Молдове, почему люди жалуются на отсутствие возможности трудиться в собственной стране и зарабатывать достаточно здесь, с какими трудностями сталкиваются работодатели в процессе создания новых рабочих мест, заменят ли в обозримом будущем "умные" машины и роботы людей? Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" побеседует журналист Андрей Петрик с экспертом в области экономики и занятости населения, доктором экономики, Дорином Вакуловски.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Как отразились протесты на экономике Белорусии.
Даром не пройдет: как протесты отразятся на экономике Белоруссии
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться