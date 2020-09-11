ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА."Экспертиза": какова сейчас cитуация на рынке труда в Молдове

Какова ситуация на рынке труда в Молдове, почему люди жалуются на отсутствие возможности трудиться в собственной стране и зарабатывать достаточно здесь, с какими трудностями сталкиваются работодатели в процессе создания новых рабочих мест, заменят ли в обозримом будущем "умные" машины и роботы людей? Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" побеседует журналист Андрей Петрик с экспертом в области экономики и занятости населения, доктором экономики, Дорином Вакуловски.