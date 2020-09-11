22:03 11 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Это ошибка: в Германии осудили требования остановить строительство “Северного потока – 2

Получить короткую ссылку
110 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly / US Department of State / RT Deutsch
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31645237.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200911/31645319/eto-oshibka-v-germany-osudili-trebovaniya-ostanovit-stroitelstvo-severnogo-potoka--2.html

Влиятельны политик высказался в связи с "покушением на газопровод" из-за ситуации с якобы отравлением Алексея Навального.

По мнению главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, заморозка проекта, который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы, была бы ошибкой.

“А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы”, – отметил немецкий политик в интервью RT Deutsch.

Полиция у клиники Шарите в Берлине.
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"
Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли в Германию. Уже там немецкие медики заявили, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих веществ “Новичок”, но доказательств не предоставили.

“Северный поток – 2” – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности. В Москве эти голословные обвинения отрицают.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Одно не связано с другим: политик ФРГ о деле Навального и "Северном потоке 2"


Еще видео

  • Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана.
    Последнее обновление: 19:02 11.09.2020
    19:02 11.09.2020

    Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана

    Американская администрация сокращают военное присутствие в Ираке. В ближайшее время страну покинут 2200 американских военнослужащих, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

    51
  • Программа Экспертиза
    Последнее обновление: 14:00 11.09.2020
    14:00 11.09.2020

    LIVE: Программа "Экспертиза"

    Дорин Вакуловски - о самых острых проблемах, связанных с занятостью населения, и о самых лучших решениях, в которых нуждается молдавский рынок труда.

    113
  • Как отразились протесты на экономике Белорусии.
    Последнее обновление: 13:40 11.09.2020
    13:40 11.09.2020

    Даром не пройдет: как протесты отразятся на экономике Белоруссии

    Последствия протестных акций в Белоруссии уже ощутимы. Какие удары испытывает экономика страны и чем это может обернуться для ее торговых партнеров - в нашем видео.

    79
  • Сильнейший пожар вспыхнул в портовой зоне Бейрута.
    Последнее обновление: 17:04 10.09.2020
    17:04 10.09.2020

    Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов

    Пламя охватило портовую территорию ливанской столицы - столб густого черного дыма был виден за три километра от морской гавани. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, к тушению огня привлекли армию.

    126

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана.
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться