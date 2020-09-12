В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар

Посетителей питейного заведения в японском Уцуноми развлекают дрессированные макаки, чем публика чрезвычайно довольна.

Приматы не только обслуживают "зашедших на чашечку саке".

Обезьяны-играют с посетителями и охотно позируют для фотосессий.

Особенным успехом пользуется маски-шоу.

Итак, вечер в компании ближайших родственников "человека разумного".

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