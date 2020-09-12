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В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар

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https://ru.sputnik.md/video/20200912/14607671/oficianti-makaki-razvlekayut-qostey.html
В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар
Посетителей питейного заведения в японском Уцуноми развлекают дрессированные макаки, чем публика чрезвычайно довольна.
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PT0M59S
2020-09-12T01:00Z

Посетителей питейного заведения в японском Уцуноми развлекают дрессированные макаки, чем публика чрезвычайно довольна.

Приматы не только обслуживают "зашедших на чашечку саке".

Обезьяны-играют с посетителями и охотно позируют для фотосессий.

Особенным успехом пользуется маски-шоу.

Итак, вечер в компании ближайших родственников "человека разумного".

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Теги:
макаки-обезьянки, Япония


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