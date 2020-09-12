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В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар
Посетителей питейного заведения в японском Уцуноми развлекают дрессированные макаки, чем публика чрезвычайно довольна.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=8655632&type=mp4
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PT0M59S
2020-09-12T01:00Z
Посетителей питейного заведения в японском Уцуноми развлекают дрессированные макаки, чем публика чрезвычайно довольна.
Приматы не только обслуживают "зашедших на чашечку саке".
Обезьяны-играют с посетителями и охотно позируют для фотосессий.
Особенным успехом пользуется маски-шоу.
Итак, вечер в компании ближайших родственников "человека разумного".
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