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Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять силам НАТО - видео

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200912/31648990/Gotova-li-obedinennaya-sistema-PVO-stran-SNG-protivostoyat-provokatsiyam-NATO.html

Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Подробности - в видеосюжете Sputnik.

Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки. В частности, отрабатывается применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы государств СНГ.

В тренировке участвуют Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил Российской Федерации в Москве.

В ходе учений разыгрываются разные сценарии: то вражеские воздушные суда вторгаются на территории стран Содружества, то злоумышленники угоняют самолеты. Как экипажи справляются с неприятностями, кто летчикам помогает на земле и как учения помогут противостоять провокациям НАТО - смотрите в нашем видео.

По данным Минобороны России, в период проведения учений в них будут задействованы более 130 командных пунктов, расположенных на территории семи стран, а также более 60 самолетов. В учениях принимают участие истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160.

Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве всех стран-участниц учений.

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