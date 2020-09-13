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"Оскар" уже какой-то не такой: как новые правила изменят номинацию - видео

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The Associated Press
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200913/31653557/Oskar-uzhe-kakoy-to-ne-takoy-kak-novye-pravila-izmenyat-nominatsiyu--video.html

Американская киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, которые хотят быть представленными в категории "Лучший фильм".

Американская киноакадемия представила новые правила, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Чтобы попасть в номинацию и получить главный приз киноакадемии после 2024 года, фильм должен быть максимально политкорректным. Так, в главной роли должен обязательно быть темнокожий, азиат или представитель другого этноса. Также в основной сюжетной линии должно быть больше женщин и представителей ЛГБТ сообщества. Подробности в этом видео.

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