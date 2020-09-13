Шестнадцать тонн на себе: россиянин установил мировой рекорд в трак-пуле

В Казани появился свой "Халк". Силач Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, прибуксировав самолет на 35,4 метра. У него ушло на это полторы минуты.

Вес самолета – 16 тонн. Уникальный трюк совместил в себе спорт и шоу: силач готовился к этому выступлению 2 года. Одновременно с этим трюком он лопнул 3 медицинские грелки. В России впервые такой трюк был выполнен без специальных приспособлений.

Своё достижение российский "Халк" посвятил 100-летию образования ТАССР.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova