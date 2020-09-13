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Шестнадцать тонн на себе: россиянин установил мировой рекорд в трак-пуле

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200913/31653590/Mirovoy-rekord-trak-pula-v-Kazani-video.html

В Казани появился свой "Халк". Силач Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, прибуксировав самолет на 35,4 метра. У него ушло на это полторы минуты.

Вес самолета – 16 тонн. Уникальный трюк совместил в себе спорт и шоу: силач готовился к этому выступлению 2 года. Одновременно с этим трюком он лопнул 3 медицинские грелки. В России впервые такой трюк был выполнен без специальных приспособлений. 

Своё достижение российский "Халк" посвятил 100-летию образования ТАССР.

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