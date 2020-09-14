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Как в Минске проходил автопробег "За единую Беларусь" - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200914/31660485/V-Minske-proshel-avtoprobeg-Za-edinuyu-Belarus---video.html

Автопробег "За единую Беларусь" был организован в поддержку единства республики Беларусь. Участники акции с государственной символикой проехали по МКАД, от аквапарка "Лебяжий" до мемориального комплекса "Хатынь". Смотрите на видео, как проходила акция.

Автопробег собрал несколько десятков автомобилей. Большинство из них было украшено государственными флагами Беларуси и шарами.

После автопробега участники акции посетили экскурсию по его территории и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

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