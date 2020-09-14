Как в Минске проходил автопробег "За единую Беларусь" - видео

Автопробег собрал несколько десятков автомобилей. Большинство из них было украшено государственными флагами Беларуси и шарами.
После автопробега участники акции посетили экскурсию по его территории и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.
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