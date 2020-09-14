Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"

В Астраханской области приземлились два самолета, доставившие на совместные маневры подразделения Народно-освободительной армии КНР.

Авиация доставила на территорию России примерно 100 китайских военнослужащих. Поскольку в мире бушует пандемия коронавируса, перед вылетом в Россию они прошли тестирование на COVID-19. Российские медики будут вести контроль за соблюдением эпидмероприятий.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова пройдут на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Предполагается, что к маневрам будут привлечены около 80 тысяч человек.

Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять силам НАТО - видео>>>

Как подчеркнули в Минобороны россии, маневры "Кавказ-2020" "не направлены против какой-либо страны и будут носить сугубо оборонительный характер".

Планируется, что в учениях примут участие более тысячи зарубежных военнослужащих из шести стран, в том числе Армении, Белоруссии, Китaя, Мьянмы и Пaкистaнa. Представители еще шести стран - Aзербaйджaнa, Индонезии, Ирaнa, Кaзaхстaнa, Тaджикистaнa и Шри-Лaнки - будут следить за ходом маневров в качестве наблюдателей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova