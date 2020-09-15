Хватит хлопать, начинайте платить: чем недовольны медики в Европе - видео

Врачи в странах Европы протестуют: зарплаты низкие, пандемия коронавируса истощает ресурсы, персонала в больницах не хватает.

Пришло время "Писающему мальчику" надеть белый халат: в Бельгии работники здравоохранения вышли на митинг. Кадров не хватает, многие работают сверхурочно. При этом система недополучает финансирование. Медики требуют повышения зарплат.

Не лучше ситуация и в Британии: там "белые халаты" тоже протестуют. Обещанные властями выплаты для тех, кто на передовой борьбы с COVID-19, обернулись лишением льгот. Французские врачи, которые не видели повышения зарплат уже добрый десяток лет, организовали акцию еще летом.

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И все это - на фоне ожиданий ВОЗ, которая осенью прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом. Мировой прирост числа случаев заражения уже есть, и немалый.

А всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано 28,6 миллиона инфицированных.

О проблемах в европейской медицине, повторном карантине и надежде на спасение – в нашем видео.

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