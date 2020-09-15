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Хватит хлопать, начинайте платить: чем недовольны медики в Европе - видео

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1901)
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© Ruptly / Agencia EFE
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200915/31673790/khvatit-khlopat-nachinayte-platit-chem-nedovolny-mediki-v-evrope-video.html

Врачи в странах Европы протестуют: зарплаты низкие, пандемия коронавируса истощает ресурсы, персонала в больницах не хватает.

Пришло время "Писающему мальчику" надеть белый халат: в Бельгии работники здравоохранения вышли на митинг. Кадров не хватает, многие работают сверхурочно. При этом система недополучает финансирование. Медики требуют повышения зарплат.

Illustration du coronavirus au forum russe Santé de la nation
© Sputnik / Maxime Blinov
ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе осложнится

Не лучше ситуация и в Британии: там "белые халаты" тоже протестуют. Обещанные властями выплаты для тех, кто на передовой борьбы с COVID-19, обернулись лишением льгот. Французские врачи, которые не видели повышения зарплат уже добрый десяток лет, организовали акцию еще летом.

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И все это - на фоне ожиданий ВОЗ, которая осенью прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом. Мировой прирост числа случаев заражения уже есть, и немалый. 

А всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано 28,6 миллиона инфицированных. 

О проблемах в европейской медицине, повторном карантине и надежде на спасение – в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1901)

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