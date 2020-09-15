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Один день военных из Молдовы, участвующих в миссии KFOR в Косово - видео

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Facebook / Alexandru Pînzari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200915/31675368/odin-den-voennykh-moldova-uchastvuyuschikh-missii-kfor-kosovo-video.html

Молдавское оборонное ведомство опубликовало видео, в котором показано, как проходит служба военнослужащих из республики, участвующих в миротворческой миссии KFOR в Косово.

В июле этого года 41 молдавский военнослужащий взошел на борт самолета, пункт назначения которого - Косово. Они принимают участие в миссии KFOR по поддержанию мира в этом регионе. Министерство обороны Молдовы опубликовало видеоролик, в котором показано, как проходит служба наших солдат и офицеров в Косово.

"Миротворческие миссии наших военных, находящихся в Косово, продолжаются высокими темпами. Военнослужащие еще раз доказывают, что ежедневное обучение и тренировка - залог успешного выполнения всех порученных им заданий. Здоровья и успехов в миссии", - написал глава молдавского Минобороны в Facebook.

Тринадцатый контингент Национальной армии в Косово состоит из профессиональных военнослужащих, включая штабного офицера, семерых инженеров и взвода из 33 солдат. Молдавские военнослужащие отправились в Косово 10 июля. Они дислоцированы на многонациональной базе Кэмп-Вильяджо у города Печ, где будут находиться в течение шести месяцев.

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с некоторыми из этих военнослужащих и узнал, как проходит их служба, с какими рисками они сталкиваются, по чему скучают, и кто их ждет дома.

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