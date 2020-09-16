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Видео: как обстоят дела с COVID-19 в странах Ближнего зарубежья

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© Sputnik / Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200916/31688116/video-Pandemiya-COVID-19-kak-obstoyat-dela.html

В мире зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее число диагностированных случаев уже превысило 29 миллионов человек, из них почти миллион закончился летальным исходом.

С наступлением осени начали сбываться прогнозы ученых: в ряде стран уже заявили о начале второй волны пандемии. Страны ближнего зарубежья также продолжают бороться с COVID-19. Ситуация в регионе неоднородна: пока в одних странах смягчают введенные из-за пандемии ограничения, в других они сохраняются. Более подробно о том, как обстоят дела с коронавирусом на постсоветском пространстве, рассказываем в нашем видео.

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